EU verbietet Neonicotinoide im Freiland

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hatte die Schädlichkeit der Stoffe für Wild- und Honigbienen bestätigt. Deutschland stimmte für das weitgehende Verbot. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU ) erklärte: " Heute ist ein guter Tag für den Schutz der Bienen in Deutschland und in Europa. "

Wo und wie werden Neonicotinoide in NRW eingesetzt?

Derzeit ist der wichtigste noch verbliebene Einsatzbereich der Neonicotinoide der Zuckerrübenanbau. Zuckerrüben werden in NRW in den sogenannten Börderegionen, vor allem in der Jülich-Zülpicher Börde, angebaut.

Dabei werden die Neonicotinoide inzwischen meistens zur Beize, also zur Behandlung des Saatguts eingesetzt. So sollen die Pflanzen vor Schädlingen und vor virusübertragenden Läusen geschützt werden.

Gibt es Alternativen zu den Neonicotinoiden?

Der Rheinische Rübenbauern-Verband hatte im Vorfeld der Entscheidung gesagt, dass es zurzeit keine " wirklichen Alternativen " zu den Neonicotinoiden gebe. Nach einem Verbot müsse man dazu übergehen, weniger " leistungsstarke " Mittel zu nutzen. " Das ist definitiv ein Rückschritt ", sagte Verbandssprecher Peter Kasten.