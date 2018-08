Das kleine Hagen hat Großes zum Erfolg der Neuen Deutschen Welle beigetragen: In den 1980er Jahren sind Musiker wie die Sängerin Nena, die Band Extrabreit und Inga Humpe in Hagen aufgewachsen und landeten von dort aus ihre ersten Erfolge. Für drei Wochen wird die Ära der Neuen Deutschen Welle in Hagen mit einer Ausstellung und mehreren Konzerten wieder lebendig.

Die deutsche Version des New Wave wurde Ende der 1970er Jahre aus Großbritannien und den USA importiert und gelangte in den 80er Jahren zu ihrem kommerziellen Höhepunkt.

Was die Ruhrgebietsstadt in den 1980ern zum "Liverpool Deutschlands" gemacht hat, können Besucher im Museum Osthaus von Freitag an (31.08.2018) bis zum 23. September erkunden. Unter dem Titel "Komm nach Hagen,... mach dein Glück!" zeigt die Ausstellung mit Plakaten, Fotos und Filmen wieso die Bedingungen für den Start diverser Musikkarrieren in der Stadt so günstig waren und was aus den Protagonisten wurde.

Auch fehlt es der Ausstellung nicht an schrillen Exponaten, Fan-Souvenirs und Outfits der Zeit, die wohl vielen heute besonders museumsreif erscheinen dürften. Außerdem wird die Ausstellung an verschiedenen Orten in der Stadt durch Podiumsdiskussionen, Konzerte und Stadtrundgänge in die früheren Auftrittsorte und Probenräume der Hagener Musikszene begleitet.

Am Samstag (01.09.2018) stehen zum Revival-Auftakt sogar die "Originale" auf der Bühne: Extrabreit ("Flieger, grüß mir die Sonne") sorgt mit einem Konzert auf dem Campus der Fern-Universität Hagen für die authentische Musik.