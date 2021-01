Solidarität mit Kreml-Kritiker Nawalny - auch in Düsseldorf

Auch in NRW gingen Menschen am Samstag für den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny auf die Straße. Mit einer Demonstration in Düsseldorf wollen hier lebende Russen ihre Solidarität mit dem Politiker bekunden und gleichzeitig mehr Demokratie in Russland fordern.

Etwa 200 Demonstranten in Düsseldorf

Stiller Protest mit Mundschutz

Die Teilnehmer der Demo kommen aus ganz NRW, die Kritiker der Putin-Regierung halten auf dem Platz vor dem Düsseldorfer Rathaus auch Reden. Nach Angaben eines WDR-Reporters waren am Mittag etwa 200 Menschen vor Ort. Neben Plakaten mit der Aufschrift "Free Nawalny" waren auch belarussische und ukrainische Fahnen zu sehen.

Festnahmen in Russland

Erste Festnahmen in Russland

Trotz behördlicher Warnungen demonstrieren am Samstag viele Menschen in Russland für die Freilassung Nawalnys. Noch aus der Untersuchungshaft heraus hatte der russische Regierungskritiker zu Protesten aufgerufen. Insgesamt werden im laufe des Tages Demonstrationen in mehr als 70 russischen Städten erwartet - unklar ist allerdings, wie viele Menschen tatsächlich kommen. Die Behörden warnten die Menschen davor teilzunehmen. Und auch die Polizei kündigte an, hart durchzugreifen.

In Russland gab es am Morgen bereits erste Verhaftungen von Demonstranten. Bereits im Vorfeld wurden Mitarbeiter von Nawalny und enge Vertraute des Politikers in Gewahrsam genommen.

Nach Giftanschlag: Rückkehr nach Moskau

Nawalny mit Ehefrau an der Passkontrolle in Moskau

Der 44-jährige Jurist und Oppositionspolitiker Nawalny war nach einem Giftanschlag für mehrere Wochen in einem deutschen Krankenhaus behandelt worden, bei seiner Rückkehr nach Moskau wurde er verhaftet. Nawlany macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich. Der Kreml weist eine Beteiligung zurück.

Stand: 23.01.2021, 12:47