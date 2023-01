Naturkatastrophen: Stürme, Hitze und Dürre werden extremer

Zwar ist die Schadenssumme niedriger als im Jahr zuvor, aber die Intensität der Unwetter hat zugenommen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Naturkatastrophenberichts, der jedes Jahr vom Versicherungskonzern Munich Re verfasst wird. Demnach lag die Schadenssumme 2022 bei 270 Milliarden Dollar gegenüber 320 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Welche Schäden wurden registriert?

Heftige Stürme sorgten in allen Teilen der Welt für enorme Zerstörung. Besonders schlimm traf es im vergangenen Jahr erneut die Ostküste der USA und die Karibik. Dort wüteten mehr als ein Dutzend Tornados und verursachten Sachschäden in Milliardenhöhe.

Überflutungen in Pakistan

Asien und Australien wurden von massiven Überschwemmungen getroffen. In Pakistan kamen nach schweren Monsun-Regen mindestens 1.700 Menschen ums Leben. In Australien verursachten die Fluten Schäden in Höhe von 4,7 Milliarden Dollar - doppelt so viel wie der bisher höchste Wert eines Jahres.

Europa machte dagegen vor allem die enorme Hitze und die damit verbundene Dürre zu schaffen. In Hamburg und London kletterte das Thermometer erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen über die 40 Grad-Marke. Der Pegel von Flüssen sank teilweise so stark, dass kein Schiffsverkehr mehr möglich war.