Schweden und Finnland auf dem Weg in die Nato

Die Nato hat die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Militärallianz auf den Weg gebracht. Die Staats- und Regierungschefs sprachen auf ihrem Gipfeltreffen in Madrid am Mittwochmittag die offizielle Beitrittseinladung für die beiden Länder aus. Das geht aus einer Gipfelerklärung hervor.

Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitgliedsländer sind in der spanischen Hauptstadt Madrid zusammengekommen, um sich auf einen neuen strategischen Rahmen des Nordatlantik-Bündnisses zu einigen. Dazu gehört eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und -Fähigkeiten. Außerdem stand auf dem Plan, den Weg für den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands zu ebnen. Die Türkei hatte zuvor nach wochenlangen Verhandlungen ihren Widerstand gegen die Norderweiterung der Allianz aufgegeben.