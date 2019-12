Die NATO feiert 70. Geburtstag, aber so richtig Feierlaune will nicht aufkommen. Die Stimmung ist schlecht, erst recht nach der "Hirntod" -Bemerkung von Frankreichs Präsident Macron. Wie steht es um die Verteidigungsallianz? Antworten gibt Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Bildung in Berlin.