NATO aktiviert Verteidigungspläne

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die NA TO auf Antrag der Militärführung ihre Verteidigungspläne aktiviert. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Donnerstag nach einer Dringlichkeitssitzung der 30 Nato-Botschafter in Brüssel, damit könne im Notfall auch die Eingreiftruppe Nato Response Force (NRF) eingesetzt werden, um Mitgliedsländer zu schützen. Sie umfasst bis zu 40.000 Soldaten.