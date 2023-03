Entsetzen nach Bluttat an Grundschule in Nashville

Die tödlichen Schüsse wurden nach Angaben der Polizei von einer 28-jährigen Frau abgegeben, die sich selbst als Transgender identifizierte. Sie war als Kind auf die christliche Privatschule gegangen, in der sie am Montag von eintreffenden Polizisten erschossen wurde. Wie aus ihrem Profil in einem Online-Netzwerk hervorgeht, wollte sie offenbar als Mann angesprochen werden. Die Polizei hatte die Verdachtsperson zunächst als Frau bezeichnet und später als Transmenschen, ohne dies jeweils näher zu erörtern.