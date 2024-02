US-Wahl: Wie viel Macht hat Taylor Swift?

Bei Popstar Taylor Swift läuft's: Mit 34 ist sie schon Milliardärin. Ihre Eras-Tour ist weltweit erfolgreich. Und diese Woche gab es den vierten Grammy für das beste Album - ein Rekord. Aber nicht allen gefällt ihr Erfolg: Gerade geistern einige Verschwörungserzählungen um Taylor Swift durch die USA.

Taylor Swift eine Waffe des Verteidigungsministeriums?