Noch vor wenigen Monaten galt Keir Starmer als blasser Politiker, dessen Regierung von Skandalen und Kritik geprägt war. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 wurde er oft als farblos und wenig durchsetzungsfähig beschrieben.

Gabi Biesinger, Hörfunkkorrespondentin im ARD -Studio London, beschreibt Starmer im WDR -Podcast "nah dran" einerseits nicht als charismatischen Redner, der die Massen begeistert. Andererseits sei er aber immer sehr gut vorbereitet und habe eine akribische Sachkenntnis. Eigenschaften, die dem britischen Premier beim Treffen mit US -Präsident Trump in der vergangenen Woche genutzt haben dürften.

Ukraine-Gipfel in London: Europas neue Führungsrolle?

Beim Ukraine-Treffen in London formierte sich eine "Koalition der Willigen". Angeführt wird sie von Großbritannien und Frankreich. Beide Staaten wollen einen europäischen Plan für eine Waffenruhe in der Ukraine ausarbeiten.

Das Voranschreiten in der Krise mit dem Krieg in der Ukraine hat Starmers Image gewandelt: Plötzlich wird er im eigenen Land als "internationaler Staatsmann" geschätzt. Mit einem klaren Kurs und einer präzisen Strategie führt er Großbritannien an die Spitze der europäischen Unterstützung für die Ukraine.

Die britische Regierung stellt Milliarden für Waffen und Finanzhilfen bereit, um die Ukraine langfristig zu unterstützen. Gleichzeitig signalisiert Starmer, dass Europa unabhängiger von den USA handeln muss - insbesondere nach den jüngsten Spannungen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. ARD-Korrespondentin Biesinger bemerkt, dass Starmer die USA jedoch nie öffentlich kritisiert - anders als Frankreichs Präsident Macron.

Die Rolle von König Charles : Diplomatie mit royaler Note

Auch King Charles III. zeigt sich in dieser Krise ungewöhnlich aktiv - jedenfalls wenn man sein Handeln mit dem seiner Vorgängerin und Mutter, Queen Elizabeth II. , vergleicht. Obwohl der britische König eigentlich zur Neutralität verpflichtet ist, wird Charles' Treffen mit Selenskyj auf seinem Landsitz als klares Zeichen der Unterstützung gewertet.

Gleichzeitig nutzt die britische Regierung seine diplomatische Wirkung gezielt: Der britische Premier Starmer überbrachte bei seinem Besuch im Oval Office eine förmliche Einladung des Königs an Trump. Dieser gilt als Bewunderer der britischen Monarchie. So will Großbritannien die Beziehungen zum Weißen Haus stabilisieren. Fachleute sehen darin ein geschicktes Manöver, um die USA weiterhin an Bord zu haben.