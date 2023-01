Eitelkeiten, Geschäfte, Great Reset - welchen Einfluss hat das Weltwirtschaftsforum in Davos?

Anne Schneider hat für die ARD vom Weltwirtschaftsforum in Davos berichtet und war dabei, als sich der Skiort über Nacht in eine Hochsicherheitszone verwandelt hat - welche skurillen Bilder und Situation dabei entstanden, erzählt sie im Podcast. Und sie spricht darüber, was das WEF bedeutet - für die Mächtigen, die Aufstrebenden und die, die sich für mehr Gerechtigkeit und Klimaschutz einsetzen.

"Ein erster Schritt wäre ja mal, dass diese dusseligen Limousinen, in denen die da alle sitzen, mal elektrisch betrieben wären und, dass ein bisschen weniger Leute hierher fliegen natürlich." Anne Schneider, WDR-Wirtschaftsredakteurin

Der Podcast "nah dran"

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.