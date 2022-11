US-Wahlen - sind die Midterms ein Sieg der Mitte?

Katrin Brand

Während sich Kolleginnen und Kollegen auf die Wahlen eingestimmt haben, hat ARD-Korrespondetin Katrin Brand eine private, dreieinhalb-wöchige Autoreise mit gut 9.000 km durch die USA gemacht. Dabei ist sie näher an die Leute rangekommen, als in ihrem Büro in Washington und hat das Land neu kennengelernt. In der aktuellen Folge von „nah dran“ berichtet sie über persönliche Eindrücke, unendliche Weiten und crazy Americans.

"Der amtierende Präsident kriegt erfahrungsgemäß bei seinen ersten Zwischenwahlen immer eins auf die Nase. Joe Biden ist der erste Präsident seit Jahrzehnten, der miserable Umfragewerte hat und trotzdem nicht mit einem Erdrutschsieg der politischen Konkurrenz bestraft wird." Katrin Brand, ARD-Korrespondetin in Washington

