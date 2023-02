Terror und Proteste in Israel: Wohin steuert das Land?

Israels Regierung reagiert darauf schnell, und zwar kündigt sie Antiterrormaßnahmen an. Die sehen unter anderem vor, die Häuser von mutmaßlichen Attentätern zu zerstören, ihren Familien bestimmte Rechte zu entziehen und es Israelis zu erleichtern, an Waffen zu kommen.

ARD-Korrespondentin Bettina Meier

Bettina Meier ist ARD -Korrespondentin in Tel Aviv und bewegt sich zwischen diesen beiden Fronten. Was sie dabei erlebt, wie sie die Stimmung im Land gerade wahrnimmt und was die aktuelle rechtsreligiöse Regierung für den Nahostkonflikt bedeutet, darüber spricht sie mit Andreas Bursche im Podcast „nah dran“.

"So schlimm das klingt, den Israelis ist der Nahostkonflikt mittlerweile fast egal, weil das so zum Alltag hier gehört. Da reizt es gerade viel mehr, dass möglicherweise der eigene Staat, die eigenen Grundfeste mit der Justizreform erschüttert werden. Da scheinen sich die Menschen mehr Gedanken drüber zu machen, als darüber, was im Westjordanland passiert." Bettina Meier, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv

Der Podcast "nah dran"

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.