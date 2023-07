Hitze und Waldbrände - was bedeutet das für Griechenland?

WDR-Reporterin Rodothea Seralidou wohnt seit vielen Jahren wieder in Griechenland und berichtet über die Lage vor Ort. Sie wirft für uns einen Blick auf die Menschen und den Tourismus in Griechenland und spricht mit Moderator Lucas Kreling auch über ihre persönlichen Eindrücke. Sie selbst musste ebenfalls schon evakuiert werden und erzählt von gesellschaftlicher Kritik am Umgang der Regierung mit solchen Bränden.

„Wenn alles nach und nach zerstört wird, was bleibt denn dann übrig? Die Umweltverschmutzung im Meer, die Waldbrände, die Leute, die den Müll aus dem Fenster werfen. Es sind so viele Facetten wo man denkt: Leute, achtet mal ein bisschen mehr auf dieses Land. Es ist wunderschön und es soll auch so bleiben.“ Rodothea Seralidou, WDR-Reporterin

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.