Bundesliga-Start: So regiert König Geld den Fußball

WDR-Reporter Chaled Nahar

WDR -Reporter Chaled Nahar berichtet für die Sportschau und Sport Inside über sportpolitische Themen und berichtet uns von Millionen und Milliarden, die im Fußballgeschäft fließen. Geld gegen Tradition und Sportswashing gegen Fußballkultur sind Begegnungen, die an jedem Spieltag weltweit stattfinden. Warum die Bundesliga an Attraktivität verloren hat, ob Hoffnung auf Besserung besteht und warum der FC Schalke wieder erstklassig spielen sollte, erklärt Chaled Nahar in der aktuellen Folge von "Nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht".

"Dieser ganze Transfer-Zirkus, der für viele befremdlich ist, ist auch Teil der Show. Wenn man im Sommer nichts zu spielen hat, dann braucht man auch ein anderes Format um interessant zu sein. (...) Am Ende entsteht auch daraus Aufmerksamkeit." Chaled Nahar, WDR-Sportreporter

