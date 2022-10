Chaos in Großbritannien – wie viel Humor ist den Briten geblieben? 

Annette Dittert berichtet aus ihrer Wahlheimat London

ARD-Korrespondentin Annette Dittert beobachtet die Entwicklungen in Großbritannien. London ist ihre Wahlheimat, von dort berichtet sie seit Jahren für das deutsche Fernsehen. Mit einem Bericht in der Tagesschau ist sie jetzt während der Regierungskrise viral gegangen, weil sie im Fernsehen diese Worte zitiert hat: " I am fucking furious and I don’t fucking care anymore ."

Im Netz loben die Briten ironisch die "akkurate Zusammenfassung der politischen Lage" in ihrem Land. Aber nehmen sie das Chaos in ihrem Land wirklich noch mit Humor angesichts der Krise? Und was erwarten die Briten von ihrem neuen Premierminister Rishi Sunak? Darüber spricht Andreas Bursche mit Annette Dittert in unserer neuen Folge von “nah dran.”

"Wir haben hier eine Lebenshaltungskrise wie es sie vergleichbar in Deutschland überhaupt nicht gibt. Man rechnet hier mit einer Inflation von bis zu 18% im Winter. Und es ist auch überhaupt nicht klar, ob es Hilfspakete geben wird.“ Annette Dittert, Leiterin ARD-Studio London

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.