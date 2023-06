Clan-Krieg oder Kinderstreit - was steckt hinter den Massenschlägereien im Ruhrgebiet?

Es brodelt seit über einer Woche im Ruhrgebiet - Massenschlägereien in Castrop-Rauxel und Essen halten die Polizei in Atem. Es gibt Verletzte, die Polizei stellt Waffen sicher. Kurz darauf wird in Gelsenkirchen ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt. Was hat die Gewalt ausgelöst? Für NRW-Innenminister Reul ist klar: Hier kämpfen zwei Clans miteinander.