Israel & Gaza - Droht ein Flächenbrand in Nahost?

Joe Biden, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Antony Blinken: Hochrangige Politikerinnen und Politiker bemühen sich in den vergangenen Tagen, dass der Krieg in Israel nicht weiter eskaliert. Neben den Luftangriffen der israelischen Armee auf die Hamas im Gazastreifen ist vor allem an der Grenze zum Libanon die Lage heikel. Immer wieder kommt es zu Gefechten mit der Hisbollah-Miliz.

Die israelische Regierung hat sich am Freitag (20.10.) dazu entschieden, den nördlichen Grenzort Kirjat Schmona zu evakuieren. 22.000 Menschen wohnen dort eigentlich. Medienberichten zufolge haben viele den Ort aufgrund der anhaltenden Spannungen bereits verlassen.

Was will die Hisbollah?