AKW abschalten: Was passiert mit den Menschen und Reaktoren?

Ab Samstag ist Schluss mit dem Erzeugen von Atomkraft in Deutschland. In den letzten drei Atomkraftwerken hierzulande wird der rote Knopf gedrückt und sie gehen vom Netz. Einige sagen, der Atomausstieg ist richtig, andere haben da Zweifel. Fakt ist: Es ist eine historische Zäsur - das Ende des Atomzeitalters in Deutschland. Aber wie sieht es in so einem Werk eigentlich aus? Was passiert mit den Brennstäben und was wird aus den bisher dort Angestellten?

„Das Abschalten ist ein reiner Routineschritt. Man darf es nicht so auffassen, als wenn da zum ersten Mal auf den Knopf gedrückt wird. Das ist eine Standardprozedur, weil es in jedem Jahr Revisionen gab, wo das Kraftwerk für drei oder vier Wochen vom Netz genommen und heruntergefahren wurde.“ Philip Kuntschner, BR-Reporter

In der aktuellen Folge von "nah dran" spricht BR-Reporter Philip Kuntschner über den zehntleistungsstärksten Reaktor der Welt, das Werk Isar 2 in Niederbayern. Er berichtet uns von niedergeschlagenen Mitarbeitern, wie genau das Abschalten und der Rückbau eines solchen Werks funktionieren und was das Thema Atomkraft mit den Menschen in der Region macht.