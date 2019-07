Ausbeutung in vietnamesischen Nagelstudios

Ein Nagelstudio in der Kölner Innenstadt: Auf kleinen Tischen stehen UV -Lampen, Feilen und Nagellackfläschchen. Die Mitarbeiterinnen stammen aus Asien. Christine besucht das Nagelstudio "undercover" - im Auftrag des WDR . Sie will sehen, wie dort wirklich gearbeitet wird. Fingernägel feilen, polieren und lackieren - alles für zehn Euro. Ein Kampfpreis. In anderen Nagelstudios bezahlt man dafür mindestens das Doppelte.