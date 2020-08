Nackt Fußball spielen - blank ziehen gegen den Kommerz

Körperkult und das Finanzgebahren im Fußballprofi - zwei Dinge, die Fotograf und Konzeptkünstler Gerrit Starczewski gar nicht leiden kann. Um ein Zeichen dagegen zu setzen, lässt er Hobbyfußballer und Spieler von Amateurvereinen einfach nackt gegeneinander antreten. Die Aktion ist Teil eines Filmprojektes, das Starczewski im Lauf des nächsten Jahres veröffentlichen will.

Premiere: Unverhüllt in Herne

Viel nackte Haut vor der Kamera ist übrigens nichts Ungewöhnliches für den Künstler aus Hamminkeln. Beim Frequency-Musikfestival auf dem Salzburgring waren es 2014 zum Beispiel über 100 Nackte für sein Projekt "Naked Heart". Und auch nackte Kicker hat er bereits mehrfach auf den Rasen geladen.

Schon 2015 gab es die Premiere in Herne. Damals war übrigens auch das Publikum nackt. Die Botschaft war dieselbe: Protest gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Gerade in der Coronazeit habe sich das wahre Gesicht des Fußballs gezeigt. " Es geht nur noch ums Geld ."

Nackter Protest gegen Instagram

Aber auch gegen den Schönheitskult der Influencer in den Sozialen Medien will Starczewski blank ziehen lassen. Der Körper sei doch nur eine Hülle. Schon deshalb stelle er sich mit seinen 140 Kilo gerne auf den Platz - " als Gegenentwurf ", sagte er dem Fußballmagazin 11Freunde.

" Mit meinen Nackt-Aktionen will ich außerdem ein Zeichen für Vielfalt und Natürlichkeit setzen ", sagt der 34-Jährige, der jeden Teilnehmer im Anschluss per Urkunde zum offiziellen Nacktionalspieler ernennen will. Er wolle Bilder erzeugen, die es weltweit so nicht gebe.

In diesem Jahr muss das Nacktspiel wegen Corona allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.