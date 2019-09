Jugendliche in ganz Nordrhein-Westfalen feiern in der Nacht zum Sonntag (29.09.2019) mit der "Nachtfrequenz19" die Nacht der Jugendkultur. Fast jede vierte Stadt oder Gemeinde in NRW ist dabei. An insgesamt 150 Veranstaltungsorten gibt es Angebote, wie etwa Tanz, Theater, Beatboxing, Comics, Graffiti, Parkour, Clubevents und natürlich immer wieder Musik.

Die Idee hinter dem Großevent: Jugendliche konsumieren nicht nur Angebote, sie stellen die Veranstaltung auch selbst auf die Beine

Von Moosgraffiti bis Heavy-Metal

Die Angebote sind so unterschiedlich, dass für alle was dabei ist. Zu den Aktionen zählen zum Beispiel ein Moosgraffiti-Workshop in Aachen oder ein Heavy-Metal-Festival im Dröhnschuppen Gladbeck. In einem Skate Contest oder einem Dance Battle messen sich die Besten miteinander. Gefeiert werden die klassischen Künste ebenso wie die Streetart.