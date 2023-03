Nacht der Bibliotheken: Die Bücherei für alle

Dabei geht es in der Nacht der Bibliotheken allerdings nicht nur um Bücher. Mal abgesehen davon, dass man in Büchereien heute auch CDs , DVDs , Hörspiele, Spiele, Computergames und vieles mehr ausleihen kann, sind sie auch ein Ort der Begegnung. Und genau diesen Aspekt rücken die Bibliotheken heute in den Mittelpunkt.

Unter dem Motto "grenzenlos!" soll diesmal die Bibliothek als Ort gefeiert werden, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. Hier können sie sich informieren, lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen.

Live-Podcast, Sternenbeobachtung und Stepptanz

So auch heute. Mit zahlreichen Aktionen wollen die Büchereien ihren Besuchern ein besonderes Erlebnis bescheren. In der Duisburger Stadtbibliothek wird beispielsweise ein Live-Podcast aufgeführt. Zudem gibt es - für Bibliotheken eher untypisch - Mitsing-Veranstaltungen und irischen Stepptanz.