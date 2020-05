Mit langen Instrumentalpassagen und viel Freiraum für Improvisationen passen die Alben "Kraftwerk", "Kraftwerk 2" und "Ralf und Florian" gut in den damaligen Zeitgeist der Späthippie-Ära.

Die Elektronik übernimmt das Ruder

Doch für Schneider sind die ersten drei Kraftwerk-Alben eine zu vernachlässigende Fußnote. Für ihn beginnt die eigentliche Kraftwerk-Discografie erst 1974 mit "Autobahn". Auf diesem Album kommen er und Hütter erstmals ihrer Vision nahe: Ein Album, das komplett elektronisch erzeugt wird und auf herkömmliche Instrumente verzichtet.

Die Kraftwerk-Markenzeichen sind hier erstmals komplett ausgebildet: Ein gleichförmiger Beat und ausufernde Klangschleifen schaffen durch die ständige Wiederholung beim Hören ein fast schon hypnotisches Gefühl.

Auf der anderen Seite ist die Platte deutlich strukturierter und zugänglicher als die Vorgänger. Der 22-minütige Titelsong ist die erste Kraftwerk-Nummer mit Gesang, eine Kurzversion davon schafft es nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und den USA in die Charts.

Kulturelle Bezüge zur Zwischenkriegszeit

Kraftwerk brechen mit allen Regeln der damals etablierten Rock- und Popmusik: Hier rockt nichts, hier gibt es keine Bezüge zu Blues, Soul oder Rock’n‘Roll, keine Strophen und keinen Refrain. Schneider und Hütter sehen sich als "Musikarbeiter" und berufen sich auf die mitteleuropäische Kultur der 1930er Jahre, deren Wurzeln in der Nazizeit verschüttet wurden.

Das System des "Popstars" wird von der Band abgelehnt. Bei Konzerten tragen die vier Mitglieder identische Anzüge und verstecken sich hinter ihren Keyboards, später lassen sie sogar Roboter an ihrer Stelle auftreten. Es gibt keine Kommunikation, keine Animation des Publikums. Und auch der Presse gegenüber zeigt sich die Band zurückhaltend.

Vor allem Schneider verweigert sich nahezu komplett: Über sein Privatleben ist so gut wie nichts bekannt, Interviews gibt er fast keine. Wo liegt die Grenze zwischen Avantgarde und Pop? Zwischen Kunst und Konsum? Zwischen Mensch und Maschine? Auf all diese Fragen hat Schneider nur eine Antwort: seine Musik.

Das Konzept der Mensch-Maschine

Einzig in der Frühphase der Kraftwerk-Karriere gewährt er ausgewählten Journalisten einen kleinen Einblick in sein Konzept und in seine Ideen: "Die Mensch-Maschine ist unser akustisches Konzept, wir sind das Kraftwerk im Zentrum" , sagt er 1975 im Interview mit dem US-Autoren Lester Bangs.

"Wenn man die Maschinen einstöpselt, beginnen sie zu arbeiten. Wie bei einem Auto. Als Fahrer hat man die Kontrolle, aber es ist auch die Entscheidung des Fahrers, wie viel Kontrolle er ausübt. Wenn man das Lenkrad loslässt, wird das Auto weiterfahren, vielleicht aber von der Straße abkommen. Uns sind auch schon elektronische Unfälle passiert. Aber wir sind uns des Risikos bewusst. Wir haben die Macht."

Die einflussreichste Band der Welt?

Mit den Alben "Radioaktivität" (1975), "Trans Europa Express" (1977), "Mensch-Maschine" (1978) und Computerwelt" (1981) schaffen Schneider und Co. ein musikalisches Werk, das schnell zum popkulturellen Kanon gehört und bis heute Fans in aller Welt hat.

David Bowie widmete Schneider den Song "V-2 Schneider". Dem Rapper Afrika Bambaataa gelingt mit "Planet Rock" 1982 der erste globale Hip-Hop-Hit, die Basis des Songs bildet ein Sample von "Trans Europa Express". Und Coldplay verwenden 2005 die Melodie aus "Computerliebe" als Basis für ihren Hit "Talk".

Nach dem eher mediokeren Album "Electric Café" (1986) ziehen sich Kraftwerk zurück, doch ihr Werk ist präsenter denn je. Als Ende der 1980er Jahre elektronische Tanzmusik wie Techno und House populär wird, nennen viele Produzenten und DJs die Musik von Kraftwerk als wichtigen Einfluss und verarbeiten deren charakteristische Beats und Sounds in ihren Stücken.

Kraftwerk docken in den 1990er Jahren an diese Strömung an, treten auf Raves auf und remixen ihre Songs. Schneider geht währenddessen auch Wege abseits der Band und wird 1998 Professor für Medienkunst und Performance an der Karlsruher Hochschule für Gestaltung.

Der Künstler verschwindet hinter der Kunst

Für die Expo 2000 in Hannover komponieren Kraftwerk einen 30-sekündigen Jingle – und kassieren dafür 400.000 DM. 2003 erscheint "Tour de France Soundtracks", das erste Album mit neuer Kraftwerk-Musik seit 17 Jahren. Es widmet sich der Lieblingsbeschäftigung der Band außerhalb des Studios: dem Radsport.

Es folgen mehrere Welttourneen, wobei Schneider schon seit 2006 nicht mehr bei den Konzerten dabei ist. 2009 wird offiziell bestätigt: Schneider ist nicht mehr Mitglied von Kraftwerk, Hütter führt die Geschäfte alleine weiter. Ein letzter, radikaler Schritt für Schneider, der schon immer hinter der Maschine, dem Vehikel seiner Kunst, verschwinden wollte.

Was er danach macht? Wie er die weitere Karriere von Kraftwerk beurteilt, die im New Yorker Museum of Modern Art und der Londoner Tate Gallery auftreten und 2014 einen Grammy für ihr Lebenswerk erhalten? Darüber lässt sich nur spekulieren. Wer etwas über Florian Schneider erfahren will, muss Kraftwerk hören. Eine bessere Quelle gibt es nicht.