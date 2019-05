" Arbeitszeit " auf der Insel Hombroich

1972 nimmt er zum ersten Mal an der Kasseler Documenta teil. Drei Jahre später gründet er die "Freie Akademie Oldenburg", in Anlehnung an die "Freie Internationale Universität", die Beuys vorher initiiert hatte. Von 1979 bis 1981 ist Anatol Lehrbeauftragter an der Kunstakademie Düsseldorf.

Auf der Museumsinsel Hombroich bei Neuss, wo er 1982 sein Atelier einrichtet, beginnt seine " Arbeitszeit ". Der von ihm geprägte Begriff zielt auf eine Verschmelzung ab: " Arbeit ist Kunst, Kunst ist Arbeit. "

Wichtig ist ihm der gesellschaftliche Entstehungsprozess von Kunst. " Wenn ein Mensch einem anderen bei der Arbeit zuschaut, dann wird er zum Mitarbeiter ", postuliert er.

Erinnerungen an den Krieg

Stein, Metall und Holz sind die bevorzugten Materialien des Künstlers, der nach der Schule eine Lehre als Kunstschmied machte. Auch über 6.000 Zeichnungen gehören zu Anatols Werk.

Anatol, der am 21. Januar 1931 im ostpreußischen Insterburg als Karl-Heinz Herzfeld geboren wird, wächst in der Nähe eines Konzentrationslagers auf: " Ich habe sogar die Öfen brennen sehen in Stutthof. "

Als die Rote Armee vorrückt, muss er Zwangsarbeit in einem russischen Arbeitslager leisten. 1946 wird seine christlich geprägte Pflegefamilie, zu der ihn seine junge, ledige Mutter abgegeben hatte, vertrieben.