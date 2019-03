Nachrodt-Wiblingwerde: Personenzug prallt auf Auto

Der betrunkene Autofahrer war mit seinem Wagen zu früh von einer Bundesstraße abgebogen und in dem Gleisbett gelandet, berichtet die Polizei. In dem Moment schlossen sich die Bahnschranken. Die beiden Insassen sprangen aus dem Auto und brachten sich in Sicherheit.

Fahrgäste in Zelt betreut

Der Zugführer machte sofort eine Notbremsung. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Zug der Firma Abellio kam erst nach rund 200 Metern zum Stehen. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Sie wurden nach Feuerwehrangaben in einem Zelt betreut und dann mit Taxen weitergefahren. An dem Auto entstand Totalschaden.

Stand: 01.03.2019, 07:06