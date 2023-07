Letzte Sommerferienwoche: Jetzt starten die Nachprüfungen

Nach fünf Wochen Sommerferien geht der Blick - langsam - Richtung Schulstart. Die meisten wissen, welche Klasse sie ab dem 7. August besuchen. Für manche entscheidet sich das aber erst in der kommenden Woche: Es stehen die Nachprüfungen an den weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I) an.

Schülerin Annika Quetting

Eine, die aus Erfahrung spricht, ist Annika Quetting. Für sie geht es um die Versetzung in die zehnte Klasse - aber das geht nur über die Nachprüfung in Französisch. "Eigentlich sind die Ferien ja da, um das Schuljahr zu beenden" , sagt sie, " und was ich jetzt mache, ist, das Schuljahr noch weiterzuführen. Das ist natürlich doof."

Ein Fach entscheidet

Für die Schulen bedeuten die Nachprüfungen viel Aufwand, für die Geprüften einiges an Stress. Zugelassen wird nur, wer überhaupt eine Chance hat auf die Versetzung. Eine Notenverbesserung muss ausreichen, auf jeden Fall mit einer mündlichen, teils auch mit einer schriftlichen Prüfung.

Ab der siebten Klasse gibt es die Möglichkeit - über alle Schulformen. Kommen dafür mehrere Fächer in Frage, dürfen die Schülerinnen und Schüler sich eins aussuchen. Ziel ist die eine zusätzliche Vier auf dem Zeugnis - wer die erreicht, wird versetzt. Der Preis: Ordentlich Lernarbeit in den Sommerferien.

Sitzenbleiben ist umstritten