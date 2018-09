Die Angst vor Einbruch ist bei den Bürgern in NRW groß, die Aufklärungsquote gering. Immer mehr Nachbarn gründen deshalb WhatsApp-Gruppen, um aufeinander Acht zu geben und sich frühzeitig vor potenziellen Straftätern in ihrem ummittelbaren Lebensumfeld warnen zu können. Nachbarschaftshilfe dieser Art gibt es schon in Elten bei Emmerich, in Brüggen im Kreis Viersen oder in Münster-Hiltrup.