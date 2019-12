Nach dem gewaltsamen Tod eines 47-jährigen Vollstreckungsbeamten der Stadt Köln äußern Kollegen am Freitag (20.12.2019) heftige Kritik an der fehlenden Weitergabe von Daten und an ihren eigenen Arbeitsbedingungen. Der städtische Mitarbeiter, der eine Geldforderung bei dem 60-Jährigen vollstrecken sollte, habe keine Ahnung gehabt, wie gefährlich der Mann war. Daher hätten er und seine Kollegin keinen Polizeischutz beantragt, obwohl dies möglich gewesen wäre.

Kein Hinweis auf Gewalttätigkeit

Im sogenannten Vollstreckungsprogramm des getöteten Mitarbeiters für den 13. Dezember, das dem WDR vorliegt, findet sich kein Hinweis, dass der 60-Jährige bereits im März dieses Jahres gegen eine städtische Mitarbeiterin gewalttätig geworden war. Mehr noch: es findet sich überhaupt kein Hinweis auf mögliche Auffälligkeiten des 60-jährigen späteren Angreifers.

Für die Kollegen des Opfers ist der fehlende Hinweis ein Skandal, wie ein Mitarbeiter der Kölner Vollstreckungsbehörde dem WDR schildert. Er will anonym bleiben und sagt, seine Kollegen seien geschockt und bis ins Mark verängstigt. Sie hätten einfach Angst vor dem Außendienst. Vor jeder Tür, vor der sie stünden, fragten sie sich, ob sich so eine schreckliche Sache wie am vergangenen Freitag wiederholen könne.