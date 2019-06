"Wie lange wollen wir diese Anonymität im Netz so laufen lassen?" Diese Frage stellte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag (20.06.2019) in der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen. Hintergrund sind E-Mails mit Morddrohungen, die NRW-Politiker erhalten hatten.