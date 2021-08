Vier Wochen nach dem Hochwasser: Das ist bisher passiert

Internet, Handyempfang und Festnetz

Die gute Nachricht ist: Laut Telekom konnte die Mobilfunknetzabdeckung in den betroffenen Gebieten inzwischen wieder vollständig hergestellt werden - teilweise durch provisorische Überbrückungstechnik, wodurch das Internet stellenweise langsamer sein kann. Vodafone-Kunden hatten nach Angaben eines Sprechers ebenfalls zwei Wochen nach dem Hochwasser alle wieder Mobilfunkempfang. Erstaunlich: Einzelne Ortsteile, die vor der Flut kein oder nur ein sehr schwaches Netz hatten, wurden durch die Überbrückungsmaßnahmen laut Vodafone sogar dauerhaft aus dem Funkloch herausgeholt - etwa die Gemeinden Hoffeld, Schuld und Fuchshofen.

Schwieriger sieht es mit der Reparatur der Festnetzinfrastruktur aus, die wohl noch länger andauern wird. Vor allem Einwohner von Stolberg, Eschweiler, Weilerswist, Schleiden und Bad Münstereifel sind betroffen.

Abkochverbot für Wasser fast überall aufgehoben

Abkochgebot: überall aufgehoben, außer in Erftstadt-Blessem

Im Kreis Euskirchen, in Swisttal-Odendorf, im Kreis Mettmann, in Erftstadt, Eschweiler, Stolberg, Mülheim a.d. Ruhr, Ratingen, Oberhausen und Bottrop hat es infolge der Flutkatastrophe jeweils Warnungen über kontaminiertes Trinkwasser gegeben. Deshalb sollte das Wasser dort vor dem Trinken sicherheitshalber abgekocht werden. Außer in Erftstadt-Blessem ist das Abkochgebot inzwischen überall aufgehoben. In Euskirchen und Swisttal-Odendorf wird das Wasser zur Sicherheit aber noch leicht gechlort.

Diese Bahnstrecken hat die Flut zerstört

Folgende durch das Hochwasser beschädigte Bahnstrecken werden Angaben der Deutschen Bahn zufolge in Kürze wieder befahrbar sein:



Bochum – Witten

Bochum – Dahlhausen – Hattingen

Düsseldorf – Hagen

Köln-Hansaring – Düren

Folgende Bahnstrecken sind durch die Flut noch längerfristig beschädigt und können wahrscheinlich bis Ende des Jahres nicht genutzt werden:



Bonn – Rheinbach (Teilstrecke der Voreifelbahn)

Erftstadt – Euskirchen (Teilstrecke der Eifelbahn)

Essen – Wuppertal (S-Bahn Rhein-Ruhr Linie 9)

Hagen – Brügge (Volmetalbahn)

Hagen – Plettenberg (Ruhr-Sieg-Strecke)

Herzogenrath – Geilenkirchen (Teilstrecke zwischen Aachen – Mönchengladbach)

Remagen – Walporzheim (Teilstrecke der Ahrtalbahn)

Folgende Bahnstrecken hat die Flut komplett zerstört:



Euskichen – Bad Münstereifel (Erfttalbahn)

Euskirchen – Ehrang (Teilstrecke der Eifelbahn)

Rheinbach – Euskirchen (Teilstrecke der Voreifelbahn)

Walporzheim – Ahrbrück (Teilstrecke der Ahrtalbahn)

Diese Strecken stehen wohl erst deutlich nach 2021 wieder für den Bahnverkehr zur Verfügung.

Immer noch massenweise Müll zu entsorgen

Jeder kennt die Bilder von den Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten - und den Müllbergen, die sich vor den Wohnhäusern auf den Straßen regelrecht auftürmen. Nach wie vor sind viele Abfallwirtschaftsbetriebe damit beschäftigt, die Massen an flutbedingtem Sperrmüll zu entsorgen.

Sperrmüll vor Wohnhäusern in Leverkusen nach der Flut

Das zeigt sich auch an den Müllverbrennungsanlagen (MVA) in der Region, die täglich immer noch mehr Müll verbrennen, als sonst. So kommen in der Müllverbrennungsanlage in Essen-Karnap jede Woche rund 800 Tonnen zusätzlich an - hauptsächlich aus betroffenen Regionen in Essen und dem Ahrtal. Die MVA in Bonn nimmt aktuell täglich rund 200 Tonnen Überschwämmungsabfälle an - zusätzlich zu den normalen Siedlungsabfällen. Auch die MVA Bielefeld hat eine Vereinbarung mit den Entsorgungsbetrieben in der Region Aachen (AWA) getroffen und nimmt bis auf Weiteres wöchentlich rund 400 Tonnen Sperrmüll aus den betroffenen Gebieten an.

Nach dem Unwetter: Müllberge in Erftstadt

Doch nicht alle Abfälle, die durch das Hochwasser angefallen sind, lassen sich einfach verbrennen. Daher müssen Abfallwirtschaftsbetriebe auch "Freiräume" haben, um ihren Müll sortieren zu können. Dabei hilft beispielsweise die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR), die an verschiedenen Deponiestandorten und im Abfallkraftwerk RZR Herten die Möglichkeit zur Zwischenlagerung von 15.000 Tonnen geschaffen hat, um betroffene Kommunen zu entlasten.