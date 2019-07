Die NRW-Landesvertreterversammlung des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) wählte am Sonntag (07.07.2019) in Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein) die 54-jährige Heide Naderer aus Kamp-Lintfort zur neuen Vorsitzenden. Sie wird damit Nachfolgerin von Josef Tumbrinck, der nach 23 Jahren an der Spitze des Verbands im April ins Bundesumweltministerium nach Bonn gewechselt war.

Für eine naturverträgliche Energiewende

Naderer, ehemalige Präsidentin der Hochschule Rhein-Waal, kündigte an, sie werde sich für eine naturverträgliche Energiewende und für das europäische Naturschutzprogramm Natura 2000 einsetzen. Außerdem wolle sie sich für eine Ökologisierung der Landwirtschaft, eine naturverträgliche Waldwirtschaft und eine handlungsorientierte Klimapolitik stark machen.

Ehrennadel für Tumbrinck

Nabu-Präsident Olaf Tschimpke zeichnete Naderers Vorgänger Tumbrinck mit der Nabu-Ehrennadel in Gold aus. Tumbrinck erhielt die Auszeichnung für seine besonderen Verdienste um den Naturschutz in NRW und um den Verband. Seit Tumbrincks Wahl zum Landesvorsitzenden 1996 hat sich der Mitgliederbestand des Nabu verdreifacht. Allein von Anfang 2016 bis Anfang 2019 seien fast 20.000 neue Mitglieder aufgenommen worden, hieß es.

Der Nabu NRW ist nach eigenen Angaben mit mehr als 90.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Naturschutzverband in Nordrhein-Westfalen und der drittgrößte Nabu-Landesverband in Deutschland.