Diesen Preis - aus Zinn und 2,6 Kilogramm schwer - will niemand haben. Jetzt kann sich der RWE -Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz den silbernen Dino in den Schrank stellen. Der Naturschutzbund ( Nabu ) verlieh ihm am Freitag (28.12.2018) den Preis "Dinosaurier des Jahres 2018" für sein Vorgehen im Hambacher Forst und in der Kohlekommission.