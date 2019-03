Weniger Kuhfladen - weniger Würmer - weniger Nahrung

Eine Uferschnepfe.

Die intensive Landwirtschaft, etwa die ganzjährige Haltung von Milchkühen in Ställen, zerstöre den Lebensraum vieler Vogelarten der Wiesen und Weiden. So gebe es wegen fehlender Kuhfladen auf der Weide weniger Käfer, dieses Futter fehle den Vögeln, sagte Kowalski.



Der Nabu betonte auch, die Richtlinie sei mit Blick auf Großvögel wie Kranich, Uhu und Störche erfolgreich. Diese Bestände hätten sich deutlich erholt. Die EU-Vogelschutzrichtline trat am 2. April 1979 in Kraft. Laut Nabu ist sie ein entscheidendes Instrument für Erhalt und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Das Gebiet am Niederrhein wurde 1983 ausgewiesen.

Stand: 28.03.2019, 19:10