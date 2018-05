Heftige Kritik an Muttertagswerbung von Discountern

Aldi bietet Kosmetik an

Jetzt kontert Aldi Süd mit einem "Verwöhnpaket für die Beste!". Das enthält Kosmetikartikel, Pralinen und weitere Süßigkeiten - und ist mit einem Seitenhieb auf den Konkurrenten garniert.

"Wenn ihr auch der Meinung seid, dass man am Muttertag die Nähmaschine oder die Dampfbügelstation von Lidl Deutschland stehen lassen sollte, dann schenkt den wundervollen Müttern dieser Welt doch lieber etwas Verwöhnung!", heißt es auf der Aldi-Facebook-Seite.

Bessere Ideen gefordert

Aber auch dafür gibt es Kritik im Netz: "Shampoo und Creme heißt Verwöhnen lassen? Wenn man schon die Konkurrenz verhöhnt, sollte man sich bessere Ideen für Mütter einfallen lassen" , kommentiert die Nutzerin Yvonne Riegel auf Facebook. Und Regina Meinzers "Muttertagswunsch" lautet: "Gönnt euren Kassiererinnen mal eine Verschnaupfpause".

Handelsexperte: "Neustes Scharmützel"