Der Ehemann stehe unter Mordverdacht und sitze jetzt in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft. Die 34-jährige Frau war am Sonntagabend tot in der gemeinsamen Wohnung in der Jülicherstraße in Aachen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft will sich am Mittwoch (06.12.2017) näher zu dem Fall äußern.

Täter im 2. Mordfall weiter flüchtig

Der Ehemann des Opfers ist dringend tatverdächtig

Hingegen ist der Ehemann der getöteten 40-jährigen Frau aus Herzogenrath weiter auf der Flucht. Der 44-jährige Hafizullah Safi wird verdächtigt, seine Frau umgebracht zu haben. Die 40-Jährige wurde am Samstagmorgen (02.12.2017) in einem Park im Broichbachtal von Joggern entdeckt. Vermutlich ist der Fundort der Leiche auch der Tatort.