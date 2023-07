Es bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen hierzulande, wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland mutmaßlich eine Straftat begehen, erläuterte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli. Er sprach von einer " Doppelverfolgung ". Eine Doppelbestrafung - also eine rechtskräftige Verurteilung sowohl in Spanien als auch in Deutschland - sei hingegen unmöglich.

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca war auch Gesprächsthema bei Urlaubern auf der Insel. Sie äußerten Angst und Betroffenheit.