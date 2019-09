Abgasskandal: Mammut-Prozess gegen VW gestartet

Anders als zum Beispiel in den USA , gibt es in Deutschland keine Sammelklagen. Aber es gibt die Möglichkeit über eine Organisation gemeinsam zu klagen. In diesem Fall ist es der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Der führt die Klage im Auftrag der vielen betroffenen Dieselfahrer.

Wie hat sich VW bisher Klägern gegenüber verhalten?

Bislang gab es meist einen Vergleich. Das heißt: Volkswagen und die einzelnen Kläger bzw. ihre Anwälte haben sich jeweils auf eine bestimmte Geldsumme geeinigt. Danach haben die Leute die Klage dann fallen lassen. Es kam also gar nicht zu einem Urteil. So vermeidet der Konzern, dass das Oberlandesgericht in zweiter Instanz ein Grundsatzurteil zum Schadenersatzanspruch für geprellte Dieselkunden spricht.