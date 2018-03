Multiresistente Keime in NRW's Badeseen?

Auf Anfrage des WDR teilte eine Ministeriumssprecherin mit, man könne eine Belastung nicht ausschließen. Es werde derzeit geprüft, ob die systematischen Untersuchungen auch früher stattfinden können. Auf jeden Fall werde es kurzfristige Stichproben bei besonders gefährdeten Badeseen geben - zum Beispiel, wenn sich eine Kläranlage in der Nähe befindet.

Erste Untersuchung durch Journalisten