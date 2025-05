Die Polizei in Münster bekommt für Samstag Unterstützung aus vielen weiteren Landesteilen. So will sie sicherstellen, dass alle Demos und Kundgebungen planmäßig und idealerweise störungsfrei verlaufen. Das ist wegen der unterschiedlichen politischen Richtungen eine Herausforderung.

Eine Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug startet um 13 Uhr am Servatiiplatz unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland".

Parallel finden beispielsweise unter der Überschrift: "Willkommenskultur Münster – Nazis verabschieden" gleich fünf Gegendemos statt: am Servatiiplatz, am Ludgeriplatz, am Bahnhofsvorplatz, an der Engelstraße und an der Hafenstraße. Die Polizei hat sich auf mehrere tausend Teilnehmer eingestellt.