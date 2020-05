Endlich wieder Party: In Münster wird mit Abstand gefeiert

Live-Event im Corona-Modus

Spaß mit Abstand, Ausflippen mit Disziplin, Alkohol und klarer Kopf – ob das zusammen geht, wird die heutige Party zeigen. Die Regeln sind klar: Mundschutz ist Pflicht, zum Tanzen bekommt jeder seinen eigenen „Kreidekreis“ oder Kunstrasen-Kreis auf dem Boden vor der Bühne. Im eigenen Kreis darf dann auch die Maske runter, damit keiner kurzatmig wird. Zudem haben die Gäste einen festen Tischplatz. Es ist ein Open-Air-Partytest der auch zeigen soll, ob solche Feiern hygienemäßig und auch finanziell umsetzbar sind.

"Laborversuch" für die ganze Musikbranche

Normalerweise kommen zu so einem Elektro-Event 1.500 bis 2.000 Besucher in den Club in Münster. Für Geschäftsführer Thomas Pieper ist es ein Laborversuch: " Wenn das hier klappt, hat das Vorbildcharakter für eine Branche, die komplett am Boden liegt ." Auch wenn es heute nur 100 Gäste sein werden, sorgen Sicherheitskräfte vor Ort dafür, dass keiner vor lauter Begeisterung die Regeln vergisst.

Stand: 21.05.2020, 13:04