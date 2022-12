Münster: Mehrere Leichtverletzte nach Irrfahrt durch abgesperrte Innenstadt

Stand: 12.12.2022, 21:48 Uhr

In der Innenstadt von Münster hat ein offenbar psychisch gestörter Mann am Abend Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Er fuhr mit seinem Kleinwagen durch die abgesperrte Innenstadt, auch entlang von zwei Weihnachtsmärkten.