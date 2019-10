Mönchengladbach zeigt Müllsündern ab Freitag (25.10.2019) symbolisch die Rote Karte. Wer dabei erwischt wird, wie er Müll bewusst fallen lässt, wird nun mit einem höheren Verwarngeld zur Kasse gebeten. Aber auch in anderen Städten ist es seit diesem Herbst teurer.

Erhöhung in Düsseldorf geplant

Mit am teuersten ist es in NRW jetzt in Mönchengladbach und in Wuppertal. Dort sind es 100 Euro Bußgeld für eine weggeschnippte Zigarette.

Andere Städte planen Erhöhungen - zum Beispiel Düsseldorf. Dort sind es noch 10 Euro bei Zigaretten. In Aachen sind es in so einem Fall 30 Euro - und eine Erhöhung ist dort nicht geplant.