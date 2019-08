Münster kassiert die höchsten Gebühren für Müllentsorgung

In Münster muss ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt 564 Euro Jahresgebühr für die 14-tägige Leerung von 120-Liter-Tonnen Rest- und Bioabfall sowie Papierentsorgung zahlen. Das geht aus der am Dienstag (20.08.2019) vom Bund der Steuerzahler NRW vorgestellten aktuellen Entwicklung der Abwasser- und Müllgebühren hervor.

Am günstigsten sind die jährlichen Abfallgebühren demnach in der 8.000-Einwohner-Gemeinde Blankenheim im Kreis Euskirchen mit 129 Euro - rund viereinhalb Mal weniger als in Münster.

Kostspielige Anlage

Dass Münster seit Jahren Spitzenreiter bei den Müllgebühren ist, hat laut Steuerzahlerbund mehrere Gründe. So leiste sich die Stadt elf Recyclinghöfe - Düsseldorf etwa betreibe nur drei. In Münster gebe es zudem flächendeckend Biotonnen, die wöchentlich geleert würden.

Außerdem habe die Stadt eine kostspielige mechanisch-biologische Anlage zur Vorbehandlung des Hausmülls, während etwa das benachbarte Steinfurt mit jährlichen Müllgebühren in Höhe von nur 163 Euro auf Verträge mit Müllverbrennungsanlagen setze.

Auch Abwassergebühr auf hohem Niveau

Bei den Abwasser-Gebühren ist Monschau nahe der belgischen Grenze Spitzenreiter. 1231,60 Euro muss ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt dort pro Jahr bezahlen. Am günstigsten sind die Abwassergebühren in münsterländischen Reken mit 246,50 Euro.

Die Abfallentsorgung sei für die Musterhaushalte gegenüber dem Vorjahr zwar kaum teurer geworden, sagte der Vorsitzende des NRW-Steuerzahlerbundes, Rik Steinheuer. Allerdings verharrten die Gebühren sowohl bei Müll als auch bei Abwasser "auf relativ hohem Niveau".