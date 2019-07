Möglicherweise Grillverbot in Bochum

In Bochum wird der Rat der Stadt am 11. Juli entscheiden, ob es ein Grillverbot am Ümminger See geben wird. Dann wäre das Grillen nur noch in zwei gekennzeichneten Flächen erlaubt. Der See gehört zu den " Hotspots ", die nach " klimatisch guten Wochenenden " vermüllt werden, sagt Sprecher Peter van Dyk. Grundsätzlich sei das Abfallaufkommen zwar " ärgerlich, aber kein großes Problem" .

In Köln werden an Wochenenden in der Regel fünf Tonnen Müll aus den Parks geholt. Dafür gibt es die " Picknick-Reinigung ", wie ein AWB-Sprecher erklärt: So wird der Wochenend-Dienst in den Grünanlagen genannt. Vor zehn Jahren habe es den aber noch nicht gegeben. " Der Trend, den öffentlichen Raum mehr zu nutzen, ist erst in den letzten Jahren entstanden ."

Stand: 07.07.2019, 06:00