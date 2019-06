Einblicke in Mühlen

So können Besucher Einblicke in Mühlen, Hämmer und Wasserkraftanlagen bekommen. Vielerorts wird der Mahlbetrieb vorgeführt. Geöffnet sind die Pforten in der Regel zwischen 11 und 17 Uhr.

Im Rheinland haben mehr als 50 Mühlen geöffnet. Dort bieten Museen beispielsweise Sonderführungen an, Gastronomiebetriebe servieren ein "Mühlengericht". Das teilte der Landesverband Mühlenregion Rheinland mit.