mRNA-Impfstoff: Hoffnung im Kampf gegen den Krebs

Mehr als 200.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an Krebs, etwa ein Viertel davon waren es im vergangenen Jahr in NRW . Wie kann diese Erkrankung ihren Schrecken verlieren? Die Antwort könnten die mRNA -Impfstoffe geben, die gegen das Coronavirus eingesetzt werden.

"Für uns ist das ein Quantensprung. Das ist ein Gamechanger." Anke Reinacher-Schick, Chefonkologin am Katholischen Klinikum St. Josef-Hospital in Bochum