Knapp 20 Grad und strahlender Sonnenschein an einem Wochenende: Bedingungen, die viele Motorradfahrer in NRW in den vergangenen zwei Tagen für die erste große Ausfahrt im Jahr genutzt haben.

Leider in manchen Fällen mit traurigen Folgen: In Wipperfürth, Ahrdorf, Ascheberg und Wiemeringhausen kam es zu schweren Unfällen, bei denen insgesamt fünf Motorradfahrer und ein Radfahrer starben.