Moria-Flüchtlinge: Verzweiflung und Wut auf Lesbos wachsen

Essener Initiative schickt Medikamente nach Lesbos

Am Samstag ist in Essen ein Transport mit Hilfsgütern auf die Insel Lesbos gestartet. Freiwillige bringen COVID-Schutzkleidung und Medikamente im Wert von rund 100.000 Euro nach Moria. Am Sonntag soll auch noch eine Hilfslieferung per Flugzeug starten. Hinter der Aktion stehen die Caritas und die Essener Initiative "Ein Herz für Moria".

Stand: 12.09.2020, 15:07