NRW-Hilfe für Moria: "Wir können die Menschen nicht verrotten lassen"

In Solingen wurden mehr als 100 Stühle vor dem Rathaus aufgestellt.

Denn Kommunen, die bereit sind, Menschen aus Moria aufzunehmen, gibt es viele. Allein in NRW haben 40 Städte ihre Hilfe angeboten - und verstehen teilweise nicht, warum die Bundesregierung ihre Unterstützung nicht annimmt. Unter anderem stellte der Solinger Jugendstadtrat und der Verein "Solingen hilft" am Freitagnachmittag 100 Stühle vor dem Rathaus auf. Damit wollten sie symbolisieren, dass in Solingen Platz für Flüchtlinge ist.

THW übergibt Hilfsgüter an griechische Regierung